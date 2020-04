Ceriscioli in diretta su èTV: “Nelle Marche Picco superato, grazie ai miei concittadini. Ma ora è ancor più importante stare a casa per non vanificare i sacrifici di tutti”

#coronavirus #buonenotizie #picco Intervenuto poco fa in diretta su ÈTv Marche canale 12, il Presidente Luca Ceriscioli ha dato la #notizia che tutti aspettavamo: “Nella Regione Marche abbiamo superato il picco. Grazie ai miei concittadini, che si stanno comportando in modo corretto ma ora è ancor più importante e sottolineo: continuiamo così, restiamo a casa!” Video: Ceriscioli: "Nelle Marche abbiamo superato il picco. Grazie ai miei concittadini, ma ora è ancor più importante: restiamo a casa!" #coronavirus #buonenotizie #piccosuperatoIntervenuto poco fa in diretta su ÈTv Marche canale 12, il Presidente Luca Ceriscioli ha dato la #notizia che tutti aspettavamo: "Nella Regione Marche abbiamo superato il picco. Grazie ai miei concittadini, che si stanno comportando in modo corretto ma ora è ancor più importante e sottolineo: continuiamo così, restiamo a casa!" Publiée par Maurizio Socci sur Dimanche 5 avril 2020