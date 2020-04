Le Marche quinta regione per morti e contagi – VIDEO

ANCONA – L’epidemia di Coronavirus non molla la sua presa sulle Marche, che anzi risultano una delle regioni d’Italia più colpite ed in sofferenza. I dati diramati dalla Protezione civile nazionale sono aggiornati alle 17 di ieri, giovedì 2 aprile.

Nella giornata odierna il Gores ha comunicato che si sono registrati 17 decessi nelle Marche col totale che sale a 574: la vittima più giovane è un 64enne di Pesaro, la più anziana è un 97enne di Senigallia.

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli conferma l’impegno sulla terapia intensiva all’interno della Fiera di Civitanova. In giornata la Giunta Ciarapica ha dato il via libera all’uso della struttura e Palazzo Raffaello ha adottato la delibera a favore della Fondazione dei Cavalieri dell’Ordine di Malta

Nel dato dei ricoverati le Marche sono seste con 64,64 persone in ospedale ogni 100 mila persone. Sono sopravanzate dalla Val d’Aosta, dove, in ragione dei pochi abitanti, “bastano” 85 ricoverati per avere percentuali più alte.

La cifra dei morti, pur non aggiornata agli ultimi dati, è impressionate e colloca le Marche in quinta posizione con 32,98 decessi ogni 100 abitanti.

La sofferenza dei reparti di terapia intensiva è testimoniata dal sesto posto (ma dietro alle province di Trento e Bolzano) delle Marche, con 10,75 ricoverati ogni 100.000 persone.

Sono ben 233,07 ogni 100.000 abitanti i positivi al Coronavirus nelle Marche, in percentuale la quinta regione più colpita dal contagio.