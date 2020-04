L’avvertimento: potrebbero diminuire i braccianti in agricoltura – VIDEO

ANCONA – Non si tratta ancora di un allarme per la carenza di braccianti nei campi delle Marche, ma nei prossimi mesi potrebbe diminuire i numero di persone che lavorano in agricoltura.

La manovalanza straniera nella regione ha il suo peso specifico, per ora i permessi di soggiorno sono stati prorogati fino al 31 maggio e la chiusura della frontiere ha evitato un’ipotetica vera e propria fuga.

Il lockdown italiano contro il Coronavirus ha ammutolito varie voci dell’economia regionale, non l’agricoltura che si sta riscoprendo come essenziale nelle Marche.

Anche l’agricoltura però richiede misure economiche per compensare le ripercussioni che l’emergenza da Coronavirus sta provocando sulle aziende agricole ma anche provvedimenti per riprendere l’azione di contenimento della fauna selvatica. C’è ottimismo in Coldiretti Marche dopo la riunione odierna con la Regione Marche che ha promesso un pacchetto di azioni mirate a sostenere il comparto agroalimentare regionale.

Al tavolo ci sono state aperture importanti verso contributi destinati agli allevatori che conferiscono latte bovino e ovino ma anche aiuti per la zootecnia in crisi, con la Pasqua alle porte e tanta carne che non finirà sulle tavole dei commensali di ristoranti e agriturismi chiusi.

Intesa anche su contributi per le aziende agricole che si stanno impegnando dall’inizio dell’emergenza per consegnare a domicilio il cibo di qualità del territorio. Possibilità, quest’ultima, confermata anche per gli agriturismi.

La Regione Marche ha inoltre concordato sul fatto che vino e fiori sono beni di prima necessità: per entrambi i settori c’è apertura sulla possibilità tenere aperti i punti vendita aziendali.