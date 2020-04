L’inno e le sirene spiegate: il grazie delle forze dell’ordine agli Ospedali Riuniti – VIDEO

ANCONA – Nelle parole commosse del Direttore Michele Caporossi la gratitudine di tutto il personale sanitario degli Ospedali Riuniti di Ancona per l’omaggio dimostrato al loro lavoro da Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Protezione Civile.

Riuniti davanti all’Ospedale regionale di Torrette di Ancona forze dell’ordine e sanitari hanno intonato tutti insieme l’inno nazionale a cui poi ha fatto eco il suono delle sirene dei mezzi schierati, accompagnato da un lungo applauso. Alla Direzione sanitaria dell’ospedale è stato infine consegnato un cartellone con disegnato un cuore rosso. Un modo per mostrare solidarietà e vicinanza al personale sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus.Agli Ospedali Riuniti sono oltre 200 le persone ricoverate per il Covid-19.

E’ prevista invece per venerdì o al più tardi lunedì 6 aprile la consegna dell’attrezzatura per lo screening sierologico a cui saranno sottoposti tutti i 3000 dipendenti della struttura sanitaria. Il test permetterà di capire chi sottoporre in un secondo momento al tampone per il Coronavirus perchè potenzialmente positivo.