Coronavirus nelle Marche: il segno di speranza sono i 40 guariti, le vittime salgono a 557

ANCONA – Salgono a 40 i guariti (quindi negativi al doppio tampone) e 222 i dimessi nelle Marche per l’emergenza sanitaria Coronavirus. Su quasi 13 mila tamponi effettuati, sono più di 4000 quelli risultati positivi: 164 le persone ricoverate in terapia intensiva, più di 300 in area semi intensiva. Da quando è iniziata l’emergenza nelle Marche, più di un mese fa, 557 le persone hanno perso la vita: nelle ultime 24 ore sono decedute 31 persone e nel resoconto odierno sono stati inseriti anche 23 decessi avvenuti nelle scorse settimane per i quali è stata confermata la diagnosi legata al Coronavirus. Tra le vittime di questo triste bollettino giornaliero, dietro il quale c’è il dolore di tante famiglie, anche un 65enne di Arcevia che non soffriva di patologie pregresse, prima di ammalarsi di Covid-19. L’uomo è spirato all’ospedale di Senigallia. L’età media delle vittime è di 79 anni, si tratta prevalentemente di uomini. Il 94,8% aveva anche altre malattie.

Sul fronte della diagnosi e della ricerca, intanto, test sierologici alla ricerca di anticorpi e anticipare, dunque, i tempi dei controlli dei tamponi: pronti a partire l’azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Marche Nord di Pesaro e Fano e l’intero paese di Terre Roveresche. A Terre Roveresche sarà il Comune, grazie ad un accordo la la Fondazione Art.32, a coprire i costi dello screening diretto a tutti gli operatori a rischio. Analogo obiettivo hanno gli Ospedali Riuniti di Ancona e l’azienda Marche Nord, che si sono dotati delle apparecchiature necessarie per sottoporre ai test tutti i proprio dipendenti.