Via ai tamponi in auto. Di Furia: “modalità snella”. Obiettivo: più guariti – VIDEO

ANCONA – Effettuati i primi 35 tamponi nel ‘check point’ guariti di via dei Cacciatori a Pesaro a coloro che lo hanno già fatto e che sono asintomatici da circa 2 settimane.

L’obiettivo è quello di aumentare il numero di guariti nelle Marche, attualmente arrivato a 29, a cui si aggiungono i 210 pazienti dimessi dopo il contagio.

La nuova modalità di campionamento, definita dal presidente Ceriscioli ‘drive in’, è partita anche a Macerata nel distretto sanitario di belvedere Raffaello Sanzio (nella zona di Santa Croce). I pazienti, rigorosamente indicati dal servizio sanitario, arrivano con i propri mezzi e il tampone viene fatto senza nemmeno dover abbandonare il volante.

Saranno invece 90 e non 100 come ipotizzato in un primo momento, i posti letto di terapia intensiva all’interno del centro fieristico di Civitanova Marche. Struttura che si punta a riconvertire entro Pasqua.