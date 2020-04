Fuori pericolo di vita il neonato positivo al virus

Sta meglio il piccolo guerriero di pochi giorni arrivato al Salesi lo scorso 21 marzo e risultato positivo al Coronavirus. Il piccolo, proveniente dal Pesarese, era arrivato al pediatrico lo scorso 21 marzo, per un intervento addominale. Le successive analisi avevano poi confermato che quei sintomi era compatibili con il Covid-19.

Trasferito in Rianimazione, quindi in una stanza di isolamento a pressione negativa, dopo 10 giorni di cure e speranza ” le sue condizioni risultano stabili e in progressivo miglioramento”, si legge in una nota dell’ospedale. Dopo un neonato ricoverato e dimesso a Bergamo, un altro lieto fine per i più piccoli.

“Considerati la stabilità dei parametri vitali e il buon compenso clinico – prosegue la nota – si predispone per oggi il trasferimento in reparto a minore intensità di cure per la prosecuzione del monitoraggio”.