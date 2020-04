Buoni spesa, ecco come li erogheranno i Comuni – VIDEO

ANCONA – Autocertificazione o indicazione dei servizi sociali comunali. Suddivisione delle risorse per nucleo familiare con criteri che vanno dal saldo su conto corrente bancario o postale, percepimento di nessun altro sussidio statale, perdita di lavoro temporanea dovuta alle misure anti Coronavirus. Così, nel mare magnum dell’arrangiarsi, i Comuni delle Marche si sono districati per elargire i bonus spesa ai propri cittadini.

A Pesaro arriveranno 503 mila euro. Con il via libera a 25mila voucher, da 20 euro ciascuno, il sindaco Matteo Ricci conta di dare una risposta a 2500 famiglie stimate. I buoni potranno essere utilizzati entro il 30 aprile e verranno assegnati in base alla composizione del nucleo familiare. Se il nucleo si compone di una sola persona, verranno distribuiti sette voucher per un importo di 140 euro. Con due componenti saranno consegnati in tutto 10 voucher, cioè 200 euro. E ancora: 13 voucher (260 euro) per un nucleo di tre membri; 16 voucher (320 euro) con quattro componenti; 380 euro (19 voucher) da cinque membri in su. Per accedere sarà usato il meccanismo legato all’autocertificazione. Potranno fare richiesta persone in condizioni di fragilità economica a causa del coronavirus: chi non ha reddito e chi ha perso lavoro, purché non abbiano ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza superiore ai 600 euro per nucleo». L’altro criterio posto è il saldo sul conto corrente o alle Poste, che non deve essere superiore ai 10mila euro.

Ad Ancona l’odierna giunta ha stabilito le modalità di erogazione dei 533 mila euro governativi.

A Macerata ammontano a 220 mila euro i fondi assegnati dal Governo. Il buono spesa erogabile e spendibile fino al 22 aprile sarà calcolato per nucleo familiare. Hanno priorità ad accedere al beneficio le famiglie che si trovino in uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali. Il nucleo familiare non dovrà avere una giacenza bancaria/postale, alla data del 29 marzo 2020, superiore a 10.000 euro. Il nucleo familiare non dovrà essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici.

A Fermo si parla di una base di partenza di circa 100-120 euro da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e farmaci sul totale di 240 mila euro. Il sindaco Paolo Calcinaro ha rivolto un appello a coloro che, pur non percependo reddito da alcune settimane, hanno tuttavia risorse proprie che consentono di fare fronte all’emergenza. Nel proprio bilancio il Comune ha individuato circa 30 mila euro ulteriori per le necessità sociali. Le richieste, potranno essere inoltrate da nuclei familiari o cittadini che: hanno dovuto cessare un’attività a causa delle normative sul Coronavirus, che sono stati messi in Cassa integrazione a causa dell’emergenza sanitaria, i disoccupati e i soggetti che versano in stato di indigenza. La finestra temporale per la presentazione delle richieste sarà operativo dal 1 al 6 aprile.

Ad Ascoli il raggio di azione, al momento, è su tre fronti: buoni spesa con i 267 mila euro governativi, la gestione dei 10.000 euro comunali per rispondere subito, attraverso l’associazione Pas, alle emergenze portando pasti a domicilio e la raccolta e consegna delle buste della spesa donate dai cittadini attraverso i supermercati. Tra i parametri per la domanda di erogazione dei buoni spesa, oltre a un’autocertificazione relativa alla situazione reddituale, si prevede di dare un peso alle famiglie numerose,così come alle famiglie monoreddito e ad altre situazioni di criticità. Ma l’Arengo ha già lavorato a un avviso rivolto ai supermercati e alle attività commerciali per accettare in pagamento gli stessi buoni spesa.