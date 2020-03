La domenica di quarantena: uniti ma distanti – VIDEO

“Se la paura fa novanta”, la quarantena italiana ha il profumo della pizza fatta in casa, delle ricette della tradizione da riscoprire, i concerti alle finestre. Il carattere marchigiano e la voglia di condivisione in una domenica di sole è tutta in questo scatto che ha fatto il giro del web:una tavola imbandita sospesa nel vuoto che unisce due abitanti di Porto San Giorgio.

ANCONA – Ecco la tombola di quartiere, ognuno sul proprio terrazzo, mantenendo le distanze, come impone la normativa per contenere il contagio da Coronavirus, ma condividendo qualche minuto di allegria. Le cartelle con i numeri volano da una finestra all’altra, ognuno si prende i propri faglioli per coprire i numeri

