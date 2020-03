Dalle corsette fuori quartiere al barbecue con gli amici: scattano le sanzioni ad Ancona

C’è anche chi non ha rinunciato alla corsetta pomeridiana in Viale della vittoria pur abitando a Torrette e chi approfittando della bella giornata si è dato appuntamento sulle panchine di piazza Diaz. Chi addirittura ha organizzato un barbecue in giardino invitando degli amici, come successo a Vallemiano: ecco chi ha preso le prime sanzioni ai ai sensi dell art. 4 del Decreto Legge n. 19, norma di contenimento del contagio per il Coronavirus. E’ anche l’esito dei controlli nelle ultime 48 ore degli agenti delle volanti della Questura di Ancona.

ANCONA – C’è anche chi non ha rinunciato alla corsetta pomeridiana in Viale della vittoria pur abitando a Torrette e chi approfittando della bella giornata si è dato appuntamento sulle panchine di piazza Diaz. Chi addirittura ha organizzato un barbecue in giardino invitando degli amici, come successo a Vallemiano: ecco chi ha preso le prime sanzioni ai ai sensi dell art. 4 del Decreto Legge n. 19, norma di contenimento del contagio per il Coronavirus. E’ anche l’esito dei controlli nelle ultime 48 ore degli agenti delle volanti della Questura di Ancona, che hanno effettuato numerosi posti di controllo nel capoluogo dorico nel corso dei quali sono state sanzionate diverse persone che si spostavano, sia a piedi che in macchina, senza valide motivazioni, così come previsto dalle normative vigenti emesse al fine di arginare la pandemia. Nella rete dei controlli sono finiti sia cittadini italiani che stranieri per cui la Polizia invita ancora una volta la cittadinanza a rispettare le norme per la sicurezza di tutti. Non solo prevenzione e repressione: la Polizia è anche impegnata nel soccorso delle persone più bisognose. È il caso di una signora ultraottantenne di Pietralacroce alla quale sono state recapitate le medicine fornite da una farmacia del centro.