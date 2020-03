coronavirus: Buoni spesa per le famiglie in difficoltà, ecco quanti soldi arriveranno nelle Marche e ai singoli Comuni

Il Premier Conte lo ha annunciato sabato in diretta: 400 milioni di euro via Protezione Civile ai Comuni per aiutare chi non riesca ad acquistare generi di prima necessità. Ecco l’elenco.

I Buoni spesa avranno un valore di 25 euro e dovrebbero arrivare ad un totale di circa 300/400 euro per le famiglie in difficoltà. Per le Marche la cifra stanziata sarà di 9,3 milioni di euro. Per quanto riguarda i Capoluoghi di Provincia:

Ad Ancona: 533.544,77; a Pesaro 503.484,24; ad Ascoli 267.109,43; a Fermo 240.219,17; a Macerata 220.089,13.

Ecco quanti soldi arriveranno nelle Marche ai singoli Comuni (elenco completo):

Ordinanza della Protezione civile, ecco quanto spetta a ogni Comune: l’elenco completo a livello nazionale:

https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_29/ecco-quanto-spetta-ad-ogni-comune-l-elenco-completo-efbb6fa6-71ef-11ea-b6ca-dd4d8a93db33.shtml