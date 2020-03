Coronavirus, Sindaco Ciarapica: “Terapia intensiva pronta in 10 giorni” – VIDEO

CIVITANOVA MARCHE Ci dovrebbero volere circa dieci giorni per allestire il maxi ospedale di terapia intensiva da 100 posti letto che la Regione Marche, con la consulenza di Guido Bertolaso, ha stabilito di allestire alla zona fieristica di Civitanova Marche.

La struttura è stata scelta dopo la bocciatura del traghetto dell’armatore dorico Alberto Rossi e del Palaindor di Ancona. A promuovere la fiera di Civitanova il fatto che la struttura garantisca l’allestimento in tempi celeri della terapia intensiva, oltre alla posizione vicina all’Autostrada e la presenza di un’elisuperficie in cui poter far atterrare l’elisoccorso.