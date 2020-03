L’ospedale Covid alla Fiera di Civitanova – VIDEO

CIVITANOVA – Sorgerà alla nuova Fiera di Civitanova il nuovo ospedale che sarà realizzato con i fondi degli imprenditori per contrastare l’emergenza Covid. L’annuncio del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

Trovata dunque in 24 ore la soluzione al problema: trovare un contenitore adatto a ospitare la “più grande rianimazione delle Marche” con 100 posti di terapia intensiva. Questa mattina il sopralluogo decisivo con la parte dello staff di Guido Bertolaso rimasto da lunedì nel territorio regionale.

La fumata bianca su Civitanova è stata determinata da una serie di condizioni, la posizione baricentrica in primis, ma anche le condizioni dello stabile realizzato nel 2013, la struttura su un unico piano e la presenza di infrastrutture importanti come la SS 77 e l’uscita dell’A14.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Ciarapica: “questo è il tempo delle responsabilità e delle decisioni. Ancora una volta la nostra città si conferma capoluogo morale ed infrastrutturale della nostra Regione. La situazione di drammatica emergenza sanitaria ci impone grande senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità. Il Governatore Ceriscioli ha manifestato la propria gratitudine per la disponibilità”.

“Possiamo lanciare l’Iban per la raccolta delle donazioni di Progetto 100”, conclude Ceriscioli in riferimento alle adesioni già incassate da parte di alcune grandi aziende marchigiane per sostenere la spesa complessiva di 12 milioni di euro per realizzare l’ospedale Covid.