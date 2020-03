#iorestoacasa e guardo… Buonasera Marche Show. Il Venerdì in prima serata le puntate più belle del Talk Show targato Filodiffusione in esclusiva su èTV. Si parte da Ostra, in onore delle Donne! (video)

#iorestoacasa e guardo… Buonasera Marche Show. Il Venerdì h 21:20 in prima serata le puntate più belle del Talk Show delle Marche targato Filodiffusione in esclusiva su èTV. Si parte da Ostra: puntata dedicata alla Donna! “Non si può parlare solo di #coronavirus”. èTV Marche dedicherà le prime serate del Venerdì, da stasera fino alla fine dell’emergenza #coronavirus. Una decisione “ispirata” dal pubblico: tanti telespettatori ci chiedono di “staccare la spina” ogni tanto, in mezzo al flusso quasi indistinto di notizie sulla Pandemia. Così per le prossime settimane la nostra emittente sceglierà le puntate più significative del Talk Show itinerante “Buonasera Marche Show” ,per concedere qualche ora di svago ai nostri telespettatori. Sarà l’occasione per apprezzare i personaggi, i teatri, le piazze e le storie più belle della nostra amata Regione Marche raccontate negli ultimi 5 anni dal Format ideato da Paolo Filippetti e dal nostro compianto fondatore Franco Grasso. La prima puntata di questo amarcord settimanale non poteva che essere quella di Ostra, realizzata nel Febbraio del 2018 al teatro La Fenice. Una serata sulla donna con imprenditrici e mamme, casalinghe e viaggiatrici, artiste e professioniste in divisa: l’universo femminile celebrato sul palco (da Maurizio Socci, ndr). Tra gli ospiti del format, ideato e realizzato da Filodiffusione di Paolo Filippetti, l’assessora regionale Manuela Bora, la direttrice dell’Oncologia di Torrette Rossanna Berardi, le imprenditrici Elena Viezzoli, Caterina Garofoli, Orietta Olivetti, Alice Catena. Per lo sport, due giovani stelle marchigiane: Claudia Rossi, campionessa di vela e Erica Montalbini campionessa di kick boxing. Si parlerà, inoltre, del tema della violenza, grazie alla testimonianza di Nadia Nunzi, scrittrice, autrice del libro “Ti amo anima mia”, in cui racconta la sua esperienza personale. Toccherà a Giulia Fesce raccontare il coraggio dell’essere madri oltre ogni barriera, grazie a “orizzonteautonomia”, una onlus che fornisce terapie a bambini disabili. Non mancherà l’attenzione alle popolazioni terremotate grazie a Selena Abatelli, che da mesi porta personalmente aiuti alle famiglie colpite dal sisma del 2016, e alle donne di “Sisma Safe”, una No Profit nata allo scopo di diffondere la cultura della sicurezza negli edifici e nelle regole comportamentali. La Reiki Master Francesca Tricca ci svelerà invece qualche segreto che sta dietro l’incredibile energia dell’universo femminile. Ciliegina sulla torta, la musica. Protagonista della serata il “Coro polifonico città di Ostra”, tutto al femminile. Super star della serata l’artista Roberta Giallo, musicista e performer che ha mosso i suoi primi passi proprio a Ostra e che ormai è alla ribalta nazionale, vincitrice di prestigiosi premi nazionali con il suo cd “L’Oscurità di Guillaume”. Insomma, #iorestoacasa e guardo… Buonasera Marche Show. Da stasera, ogni Venerdì in prima serata le puntate più belle del Talk Show delle Marche targato Filodiffusione in esclusiva su èTV. Si parte da Ostra: puntata dedicata alla Donna! Buon divertimento!