Dai lutti alla noia: la psicologia in tempi di virus – VIDEO

La catena psicologica e umana necessaria in questi giorni segue la gravità delle opzioni: c’è chi semplicemente si annoia a stare in casa, chi è preoccupato per la positività, propria o di un famigliare, e chi cova il dolore di un lutto in silenzio.

Sono i casi in carico agli psicologi marchigiani, in quello che è stato ribattezzato il “Pronto soccorso psicologico”, a sostegno del numero verde della regione Marche per il Coronavirus, 800.936677, in collaborazione con il Gores.