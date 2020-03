Covid, oltre 300 le vittime, tremila i contagiati

Sono 23 le vittime del Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore nelle Marche. Il totale delle vittime sale così a 310 i. Un 71 enne di Fano il più giovane, una centenaria di Ancona la persona più anziana. Tranne per una persona, tutti avevano patologie pregresse.

Positivi verso quota 3 mila

Viaggiano verso quota 3mila (2.934 su 7.896 tamponi) i casi di positività al coronavirus nelle Marche. Nella giornata di ieri, comunica il Gruppo regionale operativo per le emergenze sanitarie (Gores), i test su 667 campioni hanno evidenziato altre 198 persone positive al virus (proporzione di circa 29,6% tra positivi e ultimi tamponi esaminati).

Cresce il numero dei dimessi

Cresce intanto il numero delle persone dimesse: sono attualmente 119 contro i 105 della precedente rilevazione, come comunica il Gores che dà conto di complessivi 1.086 ricoverati nell’ambito dell’emergenza coronavirus. In 148 sono in terapia intensiva.