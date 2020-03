Bertolaso positivo al Covid-19: Ceriscioli verso la quarantena

Dopo la notizia della positività al Coronavirus dell’ex capo della protezione civile ieri ad Ancona, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli si prepara alla quarantena. “Sto aspettando la comunicazione ufficiale”.

ANCONA – “Sto aspettando la comunicazione ufficiale ma la quarantena credo sia inevitabile”. Cosi’ alla Dire il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che ieri ha trascorso la mattinata ad Ancona con l’ex Capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, per dei sopralluoghi su alcune aree idonee ad ospitare l’ospedale d’emergenza con 100 posti letto di terapia intensiva da destinare all’emergenza Coronavirus. “La notizia si e’ appena saputa- premette Ceriscioli-. Immagino che ora Bertolaso comunichera’ tutti i contatti avuti negli ultimi giorni alle strutture sanitarie che a quel punto mi contatteranno formalmente per chiedermi di mettermi in isolamento fiduciario domiciliare a scopo precauzionale. Io ora sono in ufficio in Regione e da quando ho appreso la notizia di Bertolaso ho evitato ogni contatto. Appena possibile mi rechero’ a casa e iniziero’ ad organizzarmi in modalita’ smart working. Da questo punto di vista penso di poter continuare a lavorare senza particolari problemi. Mi sistemero’ nella stanza di mio figlio”. Il governatore marchigiano scherza e non appare preoccupato. “Mi sento bene, non ho sintomi come tosse o febbre- continua Ceriscioli-. Ieri avevamo le mascherine e rispettavamo le distanze. Sono tranquillo. Ma credo che la quarantena sia inevitabile”.

Fonte: Agenzia Dire