Neonato positivo al Salesi. “Sta bene e respira autonomamente” – VIDEO

ANCONA – È nato il 12 marzo a Urbino il primo neonato delle Marche positivo al Coronavirus. Attualmente, in condizioni buone, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale Salesi, ma non per l’infezione, piuttosto per il decorso post operatorio.

Il trasporto ad Ancona si era reso necessario per sottoporlo a un trattamento chirurgico a carico del tratto gastrointestinale. All’arrivo al Salesi la conferma della positività a seguito di tampone nasale.

Il piccolo riesce a respirare bene, è sotto controllo. Questo caso è stato gestito dal Salesi grazie anche alla nuova organizzazione e alla realizzazione di una stanza di isolamento a pressione negativa voluta fortemente dal dottor Simonini e l’appoggio della Direzione Generale degli Ospedali Riuniti.

Ovviamente al Salesi sono intanto scattate le misure per il monitoraggio del personale che può essere entrato in contatto con il neonato. Ancora pochi i dati scientifici sulle risposte dei piccoli pazienti al contagio: per lo più vettori sani del virus e asintomatici.