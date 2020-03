L’infermiera Caterina: “Noi soli come i pazienti nella sfida contro il nemico invisibile” – VIDEO

Il racconto è di Caterina Borghetti, infermiera di 29 anni. Si veste ogni giorno di cuffia, visiera, calzari, doppio guanto e la mascherina che ferisce naso e orecchie. Quei segni che sono il tratto distintivo dei sanitari al fronte. La sua famiglia è originaria di Castelfidardo, vive a Tavullia ed è lontana da tutti da un mese. Una solitudine che condivide con i pazienti in una sfida quotidiana per la vita, nella battaglia contro il Coronavirus.

L’intervista con l’infermiera del reparto di terapia subintensiva dell’ospedale San Salvatore di Pesaro

PESARO – “Una sera mentre sistemavo una signora di 92 anni a letto, lei mi guarda e mi dice “Mi sono presa quella cosa dalla Cina?”. Mi ha strappato un sorriso ma è stato un momento forte perché lei era lì ignara e mi ha detto “Non vedo l’ora di tornare a casa”. In quella volontà ho visto una speranza, mi ha colpito come se fosse stata mia nonna”. E’ un tenero scatto da una delle corsie più dure, quella del reparto di terapia subintensiva del San Salvatore di Pesaro: uno degli ospedali più caldi dove si gioca la battaglia feroce contro il Coronavirus.

Il racconto è di Caterina Borghetti, infermiera di 29 anni. Si veste ogni giorno di cuffia, visiera, calzari, doppio guanto e la mascherina che ferisce naso e orecchie. Quei segni che sono il tratto distintivo dei sanitari “al fronte”. La famiglia di Caterina è di Castelfidardo, lei vive a Tavullia ed è lontana da tutti, fidanzato compreso, da un mese. Una solitudine che condivide con i pazienti in una sfida quotidiana per la vita. “Difronte al dolore siamo comunque donne e uomini, oltre che infermieri. Ma non dobbiamo crollare. Vinceremo anche questa sfida”. E poi ancora “Cerchiamo la collaborazione di tutti, restando a casa, aiutateci tutti in questo”.