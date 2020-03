“La forza di non non essere soli”: l’associazione Alzheimer onlus attiva l’ascolto telefonico

Con il motto “La forza di non essere soli” l’Associazione Alzheimer Marche Onlus attiva un canale telefonico per sostenere gli anziani soli e le persone fragili, in questo momento difficile di emergenza sanitaria per il Conavirus.

ANCONA – Con il motto “La forza di non essere soli” l’Associazione Alzheimer Marche Onlus attiva un canale telefonico per sostenere gli anziani soli e le persone fragili, in questo momento difficile di emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Attivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 lo Sportello Telefonico per offrire ascolto, supporto e informazioni a chi ne avrà bisogno.

In questo momento è importante fare rete, per questo l’Associazione Alzheimer Marche Onlus insieme ai comuni di Sassoferrato e Genga e all’ambito Sociate Territoriale n.10 ha deciso di tessere una fitta tela, per essere uniti anche a distanza. Il contatto telefonico: 371 3215869.