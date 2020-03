Coronavirus: la consegna dei medicinali a casa con i volontari della Misericordia – VIDEO

E’ il servizio di consegna medicinali e agli anziani soli in questa emergenza Coronavirus, quello svolto da una ventina di volontari della Misericordia che sulla città di Ancona sta svolgendo il lavoro di consegna a chi non può e non deve muoversi da casa.

ANCONA – E’ il servizio di consegna medicinali e agli anziani soli in questa emergenza Coronavirus, quello svolto da una ventina di volontari della Misericordia che sulla città di Ancona sta svolgendo il lavoro di consegna a chi non può e non deve muoversi da casa. Esclusi dalle consegne i malati di Covid-19, che ricevono i medicinali da squadre specializzate e adeguatamente equipaggiate. Sono tanti gli anziani in questi giorni che vivono una forzata solitudine a casa. Per loro ci sono anche questi volontari della Misericordia di Ancona, padre e figlia.