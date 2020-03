Più forti del #coronavirus: Filodiffusione lancia #buonaseraCASAshow, il primo spettacolo casalingo nella storia delle Marche, in esclusiva su ètv Canale 12

Più forti del #coronavirus: Filodiffusione lancia #buonaseracasashow, il primo spettacolo casalingo nella storia delle Marche. Se non puoi andare allo spettacolo, lo spettacolo viene da te! Perché lo spettacolo sei tu!

“Come anticipato in questi giorni difficili per tutti – spiega in una nota l’ideatore Paolo Filippetti – siamo pronti a superare ogni ostacolo, per continuare a fare ciò che amiamo: tenerci compagnia, esaltare le eccellenze marchigiane, divertirci insieme. Anche in tempi di coronavirus. Soprattutto in questi giorni, dove c’è tanto bisogno di messaggi positivi.

Aspettavamo una buona notizia per lanciare la nostra idea. Sabato 21 Marzo, finalmente, abbiamo avuto i primi due marchigiani guariti da Coronavirus! C’è ancora poco da festeggiare, anzi, nn possiamo né dobbiamo abbassare la guardia. Bisogna restare a casa!

E allora, visto che nn possiamo uscire, ecco l’idea targata Filodiffusione: una versione domestica di @Buonasera Marche Show, il format che da cinque anni riempie teatri e piazze marchigiane. Si chiamerà #buonaseracasashow: non puoi andare allo spettacolo? Lo spettacolo viene da te! Perché lo spettacolo sei tu!

Ti piace cantare? Ballare? Raccontare barzellette? Disegnare? Recitare? Partecipa al primo spettacolo casalingo nella storia delle Marche!

Ecco come:

– pubblica un video su Facebook taggando la pagina @buonasera marche show e l’hashtag #buonaseracasashow

– divertiti, divertici con una performance canora, teatrale, artistica, come ti pare, iniziando il video dicendo la frase: “Amici di #Buonaseracasashow io… (danzo, canto, disegno, recito ecc)

Al resto penserà lo staff di Filodiffusione. I video più cliccati e interessanti verranno pubblicati nella trasmissione #BuonaseracasaShow condotta da Maurizio Socci, in onda ogni settimana su @etvmarche canale 12 e sui nostri canali social. Il vincitore assoluto sarà ospite d’onore di @buonasera marche show quando il #coronavirus sarà sconfitto e potremo tornare a Teatro.

Insomma: resta a casa, filmati, divertiti e condividi con noi! Anche tu sei uno da #buonaseracasashow!