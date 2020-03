Sos presidi di sicurezza, medici di base al “fronte”: l’assorbente dentro la mascherina chirurgica

I dispositivi di sicurezza scarseggiano e quelli che arrivano spesso non sono adeguati alle necessità come accade per i medici di base: le prime sentinelle per l’emergenza Coronavirus. La testimonianza di un medico di base del fabrianese che ci manda questa foto: costretto a mettere un assorbente dentro la mascherina chirurgica. “Queste mascherine proteggono gli altri da noi, ma non il contrario”. Una “guerra” sanitaria” da combattere, ma con le armi spuntate.

ANCONA – I dispositivi di sicurezza scarseggiano e quelli che arrivano spesso non sono adeguati alle necessità come accade per i medici di base: le prime sentinelle per l’emergenza Coronavirus. Ecco la testimonianza di un medico di base del fabrianese che ci manda questa foto: costretto a mettere un assorbente dentro la mascherina chirurgica. “Queste mascherine proteggono gli altri da noi, ma non il contrario”. Insomma una “guerra” sanitaria” da combattere, ma con le armi spuntate. Chi continua a fare ambulatorio si trova in questa situazione e rischia ogni giorno di ammalarsi e di conseguenza contagiare.