Dalla Regione 27 milioni per la cassa integrazione. Confindustria boccia il ‘Cura Italia’ – VIDEO

ANCONA – La Regione Marche è pronta a far fronte al’emergenza Coronavirus con poco più di 27 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga, somma che però adesso si chiede al Governo di sbloccare.

Sottoscritta infatti l’Intesa istituzionale territoriale per la regolamentazione degli strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti che non hanno accesso alla cassa integrazione ordinaria. Un accordo che trova l’approvazione di Confindustria Marche. Molto più dell’insoddisfazione per le misure di sostegno contenute nell’ultimo Decreto Cura Italia.

Il punto col presidente degli industriali marchigiani Claudio Schiavoni