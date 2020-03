Coronavirus: stop alle industrie. Restano solo i servizi essenziali – VIDEO

“Abbiamo deciso di compiere un altro passo: la chiusura di ogni attivtà produttiva che non sia legata alle filiere produttive di servizi di pubblica utilità in questa fase di emergenza. Restano aperti tutti i supermercati, i negozi di alimentari e i negozi con beni di prima necessità senza restrizioni di orario. Restano aperte farmacie e parafarmacie, i servizi finanziari, postali e assicurativi; le attività connesse a quelle consentite. Al di fuori di queste consentiremo solo attività di smart working o rilevanti per la produzione nazionale”

ANCONA – “Sin dall’inizio ho scelto la linea della trasparenza e di rendere tutti voi partecipi di questa sfida”, inizia così la sua comunicazione Giuseppe Conte alle 23, 15 circa in cui annuncia il mantenimento solo dei servizi essenziali per fronteggiare l’emergenza sanitaria Coronavirus. “In questi giorni gravissimi siamo a misurarci con immagini e notizie difficili che resteranno nella nostra memoria. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Sono misure severe quelle adottate finora ma non abbiamo alternative. Dobbiamo resistere perché solo in questo modo possiamo tutelare noi stessi e coloro che amiamo. Negli ospedali e nei luoghi cruciali c’è chi rischia molto di più: medici, infermieri. Ma penso anche ai commessi dei supermercati, ai farmacisti, alle forze armate e di protezione civile, agli autotrasportatori, agli operatori dei servizi pubblici e dell’informazione. Compiono atto di responsabilità e di amore verso l’Italia intera”.

“Abbiamo deciso di compiere un altro passo: la chiusura nell’intera di ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantirci beni e servizi essenziali”. Restano aperti tutti i supermercati, i negozi di generi alimentari e i negozi con beni di prima necessità senza restrizioni di giorni e orari. Restano aperte farmacie e parafarmacie, i servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi; assicurati i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti e le attività connesse a quelle consentite. Al di fuori di queste consentiremo solo l’attività di smart working o quelle rilevanti per la produzione nazionale. Prosegue Conte: “Una decisione non facile, ma ci predispone alla fase più acuta del contagio. L’emergenza sanitaria sta tramutando in piena emergenza economica. Ma dice lo Stato c’è, lo Stato è qui e ci saranno misure straordinarie”.

Nel pomeriggio l’incontro con imprese e sindacati. Il provvedimento arriva dopo la riunione alle 18 incontro in videoconferenza con le imprese e i sindacati rispetto al decreto “Cura Italia” e la sicurezza dei lavoratori e le misure di contenimento del contagio. In caso di chiusura volontaria o meno, le imprese hanno chiesto garanzie sulla liquidità.