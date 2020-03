Tragedia all’hotel Fortuna, trovato senza vita in una camera un cliente della struttura

ANCONA – Dramma all’hotel Fortuna di Ancona dove nel pomeriggio di venerdì, un’ospite dell’albergo è stata ritrovata senza vita all’interno della sua camera.

A lanciare l’allarme i dipendenti della struttura che non ricevendo risposta dalla donna, chiusa all’interno della stanza hanno allertato i vigili del fuoco, per poter aprire la porta ed entrare.

Una volta dentro però l’amara scoperta, la persona era ormai priva di vita, a nulla sono valsi i soccorsi del 118, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso, avvenuto per cause naturali. Sul posto anche i carabinieri di Ancona.