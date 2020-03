Aumentano i numeri del Coronavirus, 250 positivi in più, per un totale di 1981 casi nelle Marche

ANCONA – Nelle Marche si registrano altri 250 casi di persone positive da coronavirus in base agli ulteriori 658 tamponi esaminati ieri (circa 38%) ma calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, da 141 a 138. I test positivi finora salgono a 1.981 mentre quelli negativi sono 3.189.

Emerge dall’aggiornamento del Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) che comunica la presenza di 842 persone ricoverate nei vari reparti di strutture ospedaliere marchigiane: ce ne sono 453 in reparti non intensivi, 154 in semi-intensiva, 97 in area post-critica. I dimessi restano 45 mentre sul fronte guariti ufficialmente il saldo è zero.

I positivi in isolamento domiciliare sono 1.003, quelli isolati in casa non positivi sono 4.934 (4.165 asintomatici, 769 con sintomi). Il maggior numero di casi di positività si registra in provincia di Pesaro Urbino (1.099); seguono Ancona (513), Macerata (215), Fermo (80) e Ascoli Piceno (43). Il totale dei decessi, di solito aggiornato la sera, è finora di 136.