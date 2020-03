La tachipirina quintuplica le vendite, l’amuchina basta per un terzo – VIDEO

ANCONA – I gel igienizzanti per le mani, così come le mascherine, l’acool e la vitamina C sono spariti dalle farmacie prima ancora che in Italia si registrassero casi positivi al Coronavirus.



Una situazione che nel suo piccolo ricalca l’allarme lanciato dall’Aifa. L’agenzia Italiana del Farmaco ha infatti evidenziato come l’improvviso incremento della domanda per i farmaci utilizzati nelle terapie ospedaliere dei pazienti ricoverati a causa dell’epidemia abbia generato delle carenze.



Uno scenario che di certo non si registrerà nelle farmacie, dove, stando ai dati forniti da Farmacentro, distributore che garantisce l’approvvigionamento di farmaci e parafarmaci a circa 1400 punti vendita tra Marche, Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Toscana, al momento il farmaco più richiesto è la tachipirina.