Il papà, il cantiere, lo studio medico, la squadra di cricket e l’Academy Anconitana: le donazioni alla Croce Gialla

ANCONA – Continuano ad arrivare donazioni alla Croce Gialla di Ancona che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello perché rimasta a corto di dispositivi di protezione individuali per continuare la propria attività.

Dopo il papà volontario che ha donato l’intero stipendio di marzo, anche l’Academy Anconitana ha voluto donare il fondo cassa della formazione Juniores alla Croce Gialla di Ancona. Un gesto di solidarietà nei confronti dell’associazione con i responsabili della Croce Gialla che fanno sapere che questi soldi verranno utilizzati per l’acquisto di mascherine.

Nel frattempo l’appello lanciato agli anconetani circa la difficoltà nel reperire le mascherine FFP2 e le FFP3 non sembra essere caduto nel vuoto per il semplice fatto che anche nella giornata di ieri sono arrivate delle donazioni ma l’emergenza è ancora in corso con il rischio di bloccare i mezzi.

Il Cantiere delle Marche Explorer Yachts ha donato delle mascherine, stessa cosa ha fatto lo studio medico odontoiatrico Conti di Ancona, ma anche il Club Cricket sempre di Ancona formato da ragazzi stranieri la cui sede si trova in via Ragusa ha voluto fare la sua parte.

A fare il punto della situazione il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini: “queste donazioni arrivate ci hanno riempito il cuore di gioia ulteriore prova di come la gente di Ancona e non solo sia legata all’associazione. Nonostante i dispositivi arrivati resta l’emergenza sopratutto per quello che riguarda le mascherine”.