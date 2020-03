Coronavirus, altri 22 decessi nelle Marche, tra di loro una ragazza di 27 anni.

ANCONA – Si alza di 22 vittime il bilancio dei pazienti deceduti per Coronavirus nelle Marche, per un totale di 136 morti. Tra di loro anche una 27enne, la ragazza, che soffriva già di patologie pregresse, è la più giovane vittima registrata nelle Marche. Questo quanto emerge dai dati aggiornati del Gores.

I tamponi positivi salgono invece di 170 unità, per un totale di 1737 pazienti malati, 4512 tamponi positivi. Sono in totale 797 le persone ricoverate in ospedale di cui 141 in terapia intensiva e 77 in area post critica.

826 sono invece i malati in isolamento domiciliare ed è proprio tra questi che di registrano 45 persone dimesse.