Dal mercato di campagna amica direttamente a case dei consumatori. Ecco la spesa ai tempi del Covid-19 – VIDEO

ANCONA – Non un semplice servizio, ma un modo per rendersi utile per la comunità. In questi tempi di Coronavirus in cui non tutti possono o vogliono andare al supermercato a fare la spesa, Paolo Guglielmi, Vicepresidente di Coldiretti Ancona è uno dei tanti produttori agricoli che consegna a domicilio i prodotti freschi del suo orto. Un’iniziativa di Coldiretti Marche a cui hanno aderito circa 60 produttori da tutto il territorio regionale, dopo lo stop dei mercati di campagna amica imposto dalle autorità per l’emergenza sanitaria.

Chi è interessato a ricevere la spesa in casa non deve fare altro che collegarsi sul sito di Coldiretti nella sezione Campagna amica e scegliere nella lista dei produttori caricata online chi effettua consegna nella propria zona di riferimento.

Un’iniziativa che ha fatto registrare un’impennata di richieste rispetto a chi già usufruiva del servizio di consegna a domicilio. Tra i clienti anche molti anziani, i soggetti più fragili per cui è necessario limitare al minimo le uscite.