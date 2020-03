ANCONA – Sono purtroppo saliti a 114 i decessi per Coronavirus nelle Marche, 23 in più rispetto alla giornata di martedì. I dati arrivano dal Gores e indicano anche che ora sono 1567 i tamponi positivi su un totale di 4109 test effettuati, si tratta dunque di 196 campioni in più registrati nella giornata di oggi.

757 sono le persone ospedalizzate di cui 119 ricoverate in terapia intensiva mentre 4408 sono i casi in isolamento domiciliare di questi 486 sono operatori sanitari.