“Situazione drammatica”. La corsa contro il tempo a Torrette

ANCONA – È la corsa contro il tempo all’ospedale di Torrette. Affannosa e preoccupata, ma essenziale per tentare in tutti i modi di rispondere e controbattere all’emergenza Covid-19.

Con i numeri in crescita, e la conseguente necessità di recuperare posti letto, ventilatori e respiratori, la direzione ha messo in campo una serie di modifiche strutturali.

La più visibile è l’allestimento dell’ospedale da campo di fronte all’ingresso del Pronto soccorso. 10 moduli per 32 posti a disposizione dei pazienti in attesa di tampone perché sospettati di aver contratto il virus e temporaneamente assistiti in queste tende di bioncontenimento pronte da mercoledì 18 marzo.

L’ospedale che cambia è la serie di modifiche che riguarderanno sia il quinto piano sia il sesto, quello destinato al futuro Salesi: diventeranno a tutti gli effetti Covid Hospital.

48 posti verranno allestiti al quinto, altri 22 al sesto, per un totale di 190, considerando i 49 dell’intero padiglione delle Malattie Infettive, gli 11 della terapia semi-intensiva al Pronto soccorso, i 18 della Rianimazione, i 22 del blocco operatorio (di cui, però, solo 12 sono stati attivati, in attesa dell’arrivo dei ventilatori promessi alla Regione Marche) e i 20 (estendibili a 32) dell’ospedale da campo.

Il problema è che gli spazi creati per l’emergenza rischiano di non essere sufficienti. A Torrette sono attesi parte dei 38 ventilatori destinati agli ospedali marchigiani.