Coronavirus, primi 24 dimessi nelle Marche. I positivi salgono a 1371

ANCONA – Buona notizia dal fronte del Coronavirus, sono stati dimessi 24 pazienti positivi al Covid-19 che si trovavano in isolamento domiciliare. La notizia arriva dalla Regione Marche che fa il punto sui dati attuali dell’epidemia nelle Marche.

Attualmente sono 1371 i test positivi su un totale di 3560 tamponi effettuati. Si registra dunque un aumento di 127 contagi in più rispetto alla giornata di lunedì.

Di questi 570 si trovano ricoverati in ospedale, 109 in terapia intensiva, 29 sono invece i pazienti degenti in area post critica.

3862 sono invece i casi e contatti in isolamento domiciliare di cui 392 sono operatori sanitari.