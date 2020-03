“Vorrei stare a casa ma non ce l’ho”, il dramma della povertà e dei senza tetto ai tempi del Coronavirus – VIDEO

Ai tempi del Coronavirus il dramma dei senza fissa dimora esplode nella capitale e nelle grandi città, ma non lascia indenne il territorio regionale delle Marche. Qui, al centro beato ferretti gestito dall’associazione Santissima Annunziata ad Ancona non c’è ricambio di ospiti da diverse settimane, in sostanza la dimensione diventa domiciliare in un incrocio di vite alla ricerca di aiuto.

ANCONA – Ai tempi del Coronavirus il dramma dei senza fissa dimora esplode nella capitale e nelle grandi città, ma non lascia indenne il territorio regionale delle Marche. Qui, al centro beato ferretti gestito dall’associazione Santissima Annunziata ad Ancona non c’è ricambio di ospiti da diverse settimane, in sostanza la dimensione diventa domiciliare in un incrocio di vite alla ricerca di aiuto.

Il servizio con gli operatori della Caritas

Cambia la modalità della mensa che diventa servizio da asporto, con la fila gestite con le opportune distanze fuori dal portone. Il numero in aumento, da trenta a cinquanta, negli ultimi giorni, può essere spia di un aumento di persone rimaste in strada, italiane e straniere. E’ stato sospeso il servizio doccia e il centro di ascolto procede con una linea telefonica, mentre come i negozi di alimentari prosegue l’attività degli empori di solidarietà per la spesa delle famiglie in difficoltà e la consegna a domicilio dei pasti. Ora c’è bisogno di supporto psicologico ed economico, senza dimenticare che ci sarà un “post Coronavirus” da affrontare, dice Simone Breccia, direttore della Caritas diocesana di Ancona-Osimo.