Coronavirus nelle Marche, i contagi aumentano ancora: 235 casi positivi in un giorno. Ecco i dati. #stateacasa

Non ci siamo, non ancora. I provvedimenti di contenimento del contagio da Coronavirus non portano nelle Marche a un rallentamento dei casi. Al contrario. Nonostante le chiusure, le norme sanitarie, le regole stringenti sulla possibilità di muoversi da casa, nella giornata di sabato si è registrato il picco negativo. Ecco il bollettino diffuso poco fa dalla regione Marche.

Coronavirus Marche: aggiornamento dati dal GORES – tamponi al 15/03/2020 ore 9.00 Il Gores ha comunicato i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte. Salgono a 1133 i positivi (235 più di ieri), su un totale di 2946 testati.