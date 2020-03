Pesaro, allestito un ospedale da campo per filtrare i pazienti positivi al coronavirus

PESARO – Un ospedale da campo è stato allestito nel tardo pomeriggio di venerdì all’esterno del San Salvatore di Pesaro. Si tratta di due tensostrutture di 60 metri quadrati, posizionate all’ingresso del pronto soccorso, portate dalla protezione civile nazionale e montate dai volontari per accogliere parte dei pazienti in arrivo.Sono stati dunque rimossi i due container di pre triage montati all’inizio dell’emergenza, due settimane fa, ormai troppo piccoli per filtrare gli accessi di pazienti positivi al Covid-19. Le due strutture più grandi dei container faranno da pre filtro per non intasare il pronto soccorso e l’ex medicina d’urgenza.