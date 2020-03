“Non credo al Coronavirus”, esposto per Sgarbi dal Patto Trasversale per la Scienza

SENIGALLIA – Raffica di esposti per Vittorio Sgarbi dopo le affermazioni sul Coronavirus che il critico d’arte ha espresso su alcuni video postati sui suoi account social. La segnalazione è stata presentata dal Patto Trasversale per la Scienza, tramite l’avvocato Corrado Canafoglia, in 7 Procure d’Italia tra cui quella di Ancona.

L’associazione, composta da scienziati, medici, paramedici, giornalisti e giuristi, tra cui anche il noto virologo pesarese Roberto Burioni, vuole che si indaghi sulla presenza di eventuali profili di reato nelle dichiarazioni rilasciate in particolare in un video pubblicato il 9 marzo.

Nell’intervento, della durata di circa otto minuti Sgarbi manifesta i suoi dubbi circa l’esistenza e la pericolosità del virus: “Non riesco a capire come si voglia improvvisamente convincere gli italiani che esiste un pericolo che non c’è, è tutta la vita che d’inverno prendiamo raffreddori e influenze, è tutta la vita che persone si ammalano di malattie respiratorie quindi hanno raffreddori tossi talvolta perfino polmoniti e non c’è niente sulle modalità della diffusione del contagio”.

Il critico d’arte nella sua invettiva non risparmia nemmeno il Governo e le misure di contenimento adottate di cui dice: “Spero che mi ascoltiate molto e che facciate circolare le mie parole. Se dicono i Ministri di questo Consiglio dei Ministri che c’è il virus non credeteci. Sono un gruppo di incapaci totali” per poi concludere con: “Non preoccupatevi, fra 15 giorni sarà finito tutto. Tutto. Bene se siete a letto alzatevi!, Alzatevi! Andate in giro! Andate a Codogno! Andate a vedere!”.

Stando a quanto si legge nell’esposto il contenuto del video – ma anche degli altri pubblicati da Sgarbi sul suo profilo facebook – non può essere derubricato a mera iperbole provocatoria, posto che lo stesso Sgarbi ammette nel video “non scherzo” , per cui le sue parole non vanno considerate come mera provocazione dialettica, né può costituire una semplice espressione del libero pensiero tutelato dall’art. 21 della Costituzione Italiana.

Soprattutto, si legge, la condotta di Sgarbi è particolarmente grave perché inficia l’azione informativa e regolatrice delle Istituzioni Pubbliche diretta a contenere la diffusione del virus ed a salvare quante più vite possibili, soprattutto tesa a convincere i cittadini a tenere comportamenti corretti in questa fase critica della pandemia .

Nell’esposto sono indicati una serie di ipotesi di reato: dall’istigazione a delinquere e a disobbedire alle leggi, a pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.