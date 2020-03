FALCONARA MARITTIMA – Camion a fuoco lungo la SS16 a Falconara Marittimi. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13:15 per spegnere un principio di incendio di un camion che trasportava generi alimentari. Il mezzo, fermo in una piazzola di sosta è stato poi messo in sicurezza. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte.