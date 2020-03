Cresce il contagio Covid-19: 130 campioni positivi in più rispetto a ieri

Il Gores – aggiornamento odierno ore 9.00 – ha comunicato che i tamponi positivi rilevati nelle ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono 133 su 311 testati.

ANCONA – Il Gores ha comunicato che i tamponi positivi rilevati nelle ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono 133 su 311 testati. Al momento sono 725 i contagi accertati nelle Marche, dal caso “uno” del 25 febbraio nel Pesarese. Al momento sono stati 27 i decessi registrati nelle Marche di persone, tranne per una per cui sono in corso verifiche, in cui il Coronavirus è sopraggiunto in un quadro clinico compromesso da patologie pregresse.