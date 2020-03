Coronavirus,”Non venite al mare”: l’appello dei sindaci della Riviera del Conero

L’appello dei sindaci di Numana e Sirolo Gianluigi Tombolini e Filippo Moschella: “Non venite al mare nel weekend, ci saranno controlli”

NUMANA – L’appello dei sindaci di Numana e Sirolo Gianluigi Tombolini e Filippo Moschella: “Non venite al mare nel weekend, ci saranno controlli”

L’appello in una nota. “Nostro malgrado, per la vostra e nostra salute, vi invitiamo a non venire questo fine settimana nella Riviera del Conero. Questo è l’appello lanciato dai sindaci di Numana e Sirolo, Gianluigi Tombolini e Filippo Moschella, per tutelare i residenti e coloro che, violando i decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, intendono raggiungere le due località turistiche. Le indicazioni del Governo centrale sono chiare, specificano i sindaci: si può uscire di casa solo per lavoro, salute, acquisto di beni essenziali e attività motorie, quindi sono vietati gli spostamenti nel territorio nazionale, compresa la possibilità di raggiungere il mare o i sentieri del Monte Conero.

Per Tombolini e Moschella, nonostante a Numana e Sirolo non ci siano al momento casi, vista la gravità della situazione nazionale e l’aumento esponenziale degli ammalati in tutta la Regione Marche, è necessario porre in atto azioni preventive serie e severe. Quindi sabato e domenica, a partire dalla prima mattinata, le due Polizie Locali garantiranno il controllo a campione nelle principali arterie di ingresso in riviera: sulla SP1 del Conero, sulla SP2 Sirolo-Senigallia al Coppo, sulla SP23 Svarchi di Numana e in Via Litoranea all’altezza del Fiume Musone, per individuare persone prive di autorizzazione

agli spostamenti. Le attività di verifica saranno espletate col supporto anche dall’Arma dei Carabinieri, che potenzierà i servizi di competenza con diverse pattuglie. Tombolini e Moschella, certi della comprensione da parte di tutti sulla severità necessaria dei provvedimenti adottati, terminano dichiarando: siamo sicuri che con l’impegno di tutti presto si tornerà alla normalità e a poter godere da parte di chiunque dei nostri territori e delle nostre bellezze“.