coronavirus, l’appello della Croce Gialla di Camerano. AIUTATECI… ABBIAMO QUASI FINITO LE PROTEZIONE INDIVIDUALI PER AIUTARVI! Ecco come fare

#coronavirus, l’appello della Croce Gialla di Camerano: “AIUTATECI… ABBIAMO QUASI FINITO LE PROTEZIONE INDIVIDUALI PER AIUTARVI!

Se nessuno ci aiuta, finiti i kit che abbiamo a disposizione e che copriranno ancora, circa 40 viaggi, c’è il rischio che anche le nostre ambulanze si fermino.

Non abbiamo bisogno di soldi, ma kit di protezione e materiale necessario alla decontaminazione, mascherine chirurgiche, mascherine ffp2/3, tute in tyvek e occhiali di protezione.

Chiediamo aiuto soprattutto alle farmacie, artigiani e aziende, questi dispositivi spesso vengono usati per proteggere i dipendenti. Anche un solo pezzo è prezioso…oltre che a prezzi assurdi, sono introvabili. Non ci sono orari, non c’è un fine turno. Ci sono ragazzi, ragazze, uomini e donne della Croce Gialla che, insieme, portano avanti la battaglia..aiutateci a proteggerli!

Chiamate il nr. 071 95247. Verremo direttamente noi a prendere il vostro aiuto.#IoStoACasa“