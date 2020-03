Coronavirus. Giornata nera nelle Marche: 9 decessi

ANCONA – Terribile giornata per l’allarme Coronavirus nelle Marche: sono state 9 le vittime in un solo giorno: il totale dall’inzio dell’epidemia sale a 36 morti.

Il Gores nella giornata di oggi ha purtroppo registrato 9 nuovi decessi: si tratta di 7 uomini e 2 donne. Gli uomini sono deceduti a: San Benedetto (81anni), Pesaro (85 anni), a Marche Nord (92, 84, 72 anni), a Torrette di Ancona (80 anni) e ad Urbino (76 anni). Ad Urbino si sono spente anche le due donne (89 e 94 anni). Tutti avevano patologie pregresse.

Il quotidiano aggiornamento del Gores (Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria) mostra, nella nostra regione, 133 nuovi tamponi risultati positivi (l’incremento giornaliero più alto dall’inizio dell’emeregnza) , portando così il totale dall’inizio del contagio a 729.

Resta la Provincia di Pesaro la più colpita dai contagi e anche quella con l’incremento giornaliero di gran lunga più alto, con 496 casi (+93). Seguono Ancona con 158 (+16), Macerata con 48 (+16), Fermo con 16 (+5) e Ascoli con 2(+1). In tutta la regione sono 422 le persone ricoverate, di cui 85 in terapia intensiva. Salgono non di poco anche le persone in isolamento, che ora sono 2.642 (+416), di cui 319 sono operatori sanitari (+27).