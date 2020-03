Spesa e farmaci a domicilio per i soggetti fragili ad Ancona con il Pronto intervento Sociale – VIDEO

ANCONA – E’ attivo dall’undici marzo il numero di Pronto Intervento Sociale del Comune di Ancona, per assistere le persone che si trovano in condizioni di fragilità durante l’emergenza del Coronavirus.



Con il servizio disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 19, il Comune mette in rete supermercati, market e farmacie che svolgono consegne a domicilio, selezionando le esigenze degli utenti in difficoltà e mettendoli in contatto con chi eroga i servizi. Attualmente sono 26 gli interventi effettuati, tra gli assistiti anche persone che non possono uscire perchè in isolamento domiciliare.

Il numero a cui chiamare è lo 071 54488, ma è dedicato a uno specifico target di cittadini.