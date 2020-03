Le farmacie, avamposto nella battaglia al Coronavirus – VIDEO

ANCONA – Mascherine, guanti e gel disinfettanti. Tutto terminato, ma le richieste non si fermano. Le farmacie sono gli avamposto della battaglia al Coronavirus. Aperte, inevitabilmente, anche dopo l’ulteriore stretta del premier Conte.

Presidio quotidiano per i medicinali, ma adesso anche luogo a cui attingere per chiarimenti su che cosa si deve fare in caso di febbre o sintomi influenzali, oppure consigli sugli integratori da assumere per rafforzare il sistema immunitario. Molte farmacie aderiscono ai servizi che i vari Comuni mettono in campo per le consegne a domicilio.

In questi giorni di emergenza e attenzione massima al rispetto delle misure anti-contagio, le farmacie non fanno eccezione. Distanze di almeno un metro tra un cliente e l’altro, utilizzo dei dispositivi di protezione da parte dei banconisti.