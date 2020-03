Il Coronavirus nelle Marche: cinque vittime in un giorno

Il Gores ha purtroppo registrato nella giornata di oggi 5 decessi: si tratta di 5 uomini, uno a Fermo (70 anni), due a Senigallia (81 e 56 anni), uno a Marche Nord (77 anni) e uno a Urbino (71 anni)

Arrivano così a 27 i decessi nelle Marche di persone, tranne per una per cui sono in corso verifiche, in cui il Coronavirus è sopraggiunto in un quadro clinico compromesso da patologie pregresse. La curva ascendente del grafico sull’andamento dei contagi diffuso in mattinata dalla Regione Marche parla più di ogni retorica: è la situazione della quinta regione nella triste classifica del contagio dopo Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Quasi 600 i campioni risultati positivi attualmente negli ultimi 15 giorni: era il 25 febbraio quando, con il primo caso, il Covid-19 è “arrivato” in regione. Al momento ci sono 403 casi accertati in provincia di Pesaro Urbino, 142 in provincia di Ancona, 32 a Macerata, 11 a Fermo, uno ad Ascoli Piceno. I decessi in totale 22, 330 è il totale dei ricoverati, di cui 76 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare. In via cautelativa sono 2226 le persone in casa in quarantena.