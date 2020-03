Coronavirus, anche all’ospedale di Fano si testa il medicinale per l’artrite su alcuni pazienti positivi al virus – VIDEO

FANO – Continua all’ospedale di Fano, come in altri centri ospedalieri italiani la somministrazione a pazienti affetti dal Coronavirus del tocilizumab, il farmaco per l’arirte che sembrerebbe avere effetti positivi sui malati.

Il direttore sanitario Nicola Nardella ha però sottolineato che è ancora presto per cantare vittoria. È in corso negli ultimi giorni nell’Azienda Ospedaliera Marche Nord di Pesaro-Fano un grande lavoro di rete con altri centri nazionali e internazionali per cercare di definire i parametri di utilizzo del farmaco e la sua eventuale inclusione in uno studio clinico multicentrico. Sebbene infatti la risposta clinica sinora sia stata buona, c’è bisogno di un riscontro scientifico ancora più solido sulla reale efficacia del trattamento nei pazienti affetti da Coronavirus.

I medici dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord di Pesaro-Fano sono in contatto con i presidi ospedalieri di Roma, Milano e Napoli per scambiarsi informazioni sui risultati finora ottenuti. Proprio all’ospedale partenopeo dovrebbe essere estubato a breve uno dei pazienti trattati con il tocilizumab perché le sue condizioni sono migliorate. Prosegue nel frattempo il monitoraggio del decorso clinico dei pazienti trattati anche per poter definire i criteri di arruolamento di altri contagiati. Delle ultime ore l’annuncio da parte di Maurizio de Cicco presidente e amministratore delegato di Roche Farma, l’azienda produttrice del farmaco, della cessione gratuita del medicinale, già usato in via sperimentale in Cina, a tutte le Regioni che ne faranno richiesta per tutto il periodo dell’emergenza.