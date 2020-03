Coronavirus, salgono a 22 i decessi nelle Marche

ANCONA – Sono saliti a 22 i decessi per coronavirus nelle Marche, ad annunciarlo in una stampa la Regione Marche. Le ultime vittime sono 3 uomini di 73, 76 3 88 anni deceduti a Marche Nord e una donna di 87 anni ricoverata a Urbino. Tutti con patologie pregresse. Sono in totale 479 i campioni positivi, su un totale di 1.656 testati fino a oggi. E’ di oggi la notizia che anche ad Ascoli Piceno si è registrato il primo caso positivo al Covid. Ad annunciarlo su facebook il sindaco Marco Fioravanti. Il tampone risultato positivo è stato effettuato su un uomo di 64 anni di Ascoli Piceno.Dunque è crollata anche l’ultima provincia marchigiana che finora non aveva registrato casi positivi.