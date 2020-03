Coronavirus: Conte: “Un passo in più”, chiuse tutte le attività commerciali in tutto il paese – VIDEO

Chiusura di tutte le attività commerciali, ad accezione di quelle di prima necessità tra cui supermecati, negozi di generi alimentari, farmacie o parafarmacie. Chiudono negozi, pub, parrucchierie, centri estetici. Laddove è possibile continuerà il lavoro con lo smart working, incentivate le ferie, verranno chiusi i reparti non indispensabili per la produzione, verranno regolati i turni di lavoro, anticipate le ferie.

Il discorso alla nazione del presidente Giuseppe Conte

ANCONA – Chiusura di tutte le attività commerciali, ad accezione di quelle di prima necessità tra cui supermercati, negozi di generi alimentari, farmacie o parafarmacie. Chiudono negozi, pub, parrucchierie, centri estetici. Laddove è possibile continuerà il lavoro con lo smart working, incentivate le ferie, verranno chiusi i reparti non indispensabili per la produzione, verranno regolati i turni di lavoro, anticipate le ferie. Vengono assicurati i servizi di pubblica utilità, i trasporti, i servizi postali, le assicurazioni. Garantite le attività nel settore agricolo, comprese le filiere, nel ripetto della normativa igienico sanitaria per contenere la diffusione del virus. Questo in sintesi è quanto annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha parlato di “un passo in più”, rispetto al decreto di lunedì scorso e quindi di agire in maniera ancora più severa per contenere la diffusione del Coronavirus, che ormai è pandemia, come certificato di Oms.

“L’effetto di questo grande sforzo lo vedremo tra un paio di settimane. Nominerò un commisario delegato che avrà ampi poteri di deroga per la distribuzione delle attrezzature, prevedendo nuovi stabilimenti per produrre i dispositivi che mancano. Nominerò un commissario per questa emergenza, Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia che lavorerà al fianco del dottor Angelo Borrelli. Se tutti rispetteremo le regole usciremo più in fretta di questa emergenza. Siamo parte di una medesima comunità: questa è la forza del nostro paese”, ha detto il presidente Giuseppe Conte nel suo discorso alla nazione.