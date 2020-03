Cinema, il Coronavirus cancella l’intera programmazione di marzo – VIDEO

ANCONA – Anche i cinema, così come i teatri, restano chiusi fino al 3 febbraio, così come disposto dal Dpcm del 9 marzo per arginare il contagio del Coronavirus. Uno stop definitivo dopo l’ultima breve riapertura dello scorso week end del 6 e 7 marzo che mette in discussione l’intera programmazione del mese in corso.

Ma se gli schermi restano spenti e l’invito del Governo è di restare a casa per evitare il propagarsi del contagio, gli amanti della settima arte e non solo potranno approfittare dei contributi in streaming offerti da importanti realtà del settore, come la Cineteca di Milano e di Bologna.